Ratssitzung in Willich Harsche Kritik an Kreisverkehr-Preissteigerung

Politik hat überall und immer ihre „ewigen Themen“. In Willich ist eines davon ohne Frage der geplante Kreisverkehr an der Willicher Straße/L382 in Schiefbahn. Der Unfallschwerpunkt soll entschärft werden. „Das Thema diskutieren wir hier schon, seit ich im Rat bin“, sagte Grünen-Fraktionschef Christian Winterbach in der ersten Ratssitzung des Jahres. Entsprechend groß war die Freude aller Beteiligten, als im vergangenen Jahr die Entscheidung gefallen war, zu bauen.