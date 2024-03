Stadtfinanzen in Willich Rat genehmigt über eine Million für Jugendhilfe zusätzlich

Die „wirtschaftliche Jugendhilfe“ zählt zu den größten Etatposten der Stadt Willich. Allerdings ist dieser Bereich auch schwer zu schätzen, sodass immer wieder Fehlkalkulationen vorliegen. Auch im Haushaltsjahr 2023 lagen die tatsächlichen Ausgaben deutlich über dem Plan. Kämmerer Raimund Berg musste nun einen Nachtrag in Höhe von 1,16 Millionen Euro in den Rat einbringen. „Der Fehlbetrag ergibt sich aus reduzierten Ansätzen bei der Haushaltsplanung. Zudem sind die Kosten für Transferleistungen bei den Hilfen zur Erziehung und anderen Jugendhilfemaßnahmen insbesondere bei verrechneten Personalkostenanteilen erheblich gestiegen“, heißt es in der Vorlage.