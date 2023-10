Vorfall in Willich Range Rover in Schiefbahn gestohlen

Willich · Unbekannte haben zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, an der Straße Knickelsdorf in Willich-Schiefbahn einen Range Rover Sport gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

19.10.2023, 10:29 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib des Wagens (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Täter öffneten gewaltsam das Tor zum Grundstück und stahlen den Wagen, der in der Einfahrt stand. Der schwarze Range Rover hat hinten abgedunkelte Scheiben und das Kennzeichen D-BP 205. Um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder auf Tatverdächtige bittet an die Kriminalpolizei unter Telefon 02162 3770.

(biro)