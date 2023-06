Fahrer guckte nicht richtig Willicherin bei Zusammenstoß mit Lkw verletzt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 46-jähriger Mann aus Meerbusch gegen 17.45 Uhr mit seinem Lkw aus einer Baustellenausfahrt an der Kempener Straße fahren. Dabei schaute der Lkw-Fahrer aber nicht ordnungsgemäß und stieß mit der Willicherin zusammen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Kempener Straße in Richtung Anrath unterwegs war.