Chorprojekt in Anrath Proben für Chor-Gala in Kölner Philharmonie gestartet

Am vergangenen Samstag haben sich 59 Sängerinnen und Sänger zum ersten Mal im Lise-Meitner-Gymnasium zum Singen getroffen. Sie bilden einen neuen Projektchor und proben hier nun jede Woche für eine besondere Chor-Gala, die am 18. März in der Kölnerphilharmonie stattfindet.