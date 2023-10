Flüchtlinge in Willich Prioritätenliste zur Unterbringung erarbeitet

Es gab mehrere Fragen: Lukas Maaßen (SPD) wollte wissen, ob es in Willich noch Möglichkeiten gebe, die ankommenden Flüchtlinge zu integrieren. Ebenso wollte er wissen, ob es nicht günstiger wäre, zentralere Unterbringungsstrukturen zu schaffen. Der Integrationsaspekt war auch Paul Schrömbges (CDU) wichtig. Er fragte, wie sich die Situation für die Kinder in Kitas und Schulen darstelle. Hierzu sagte die Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger, dass der Arbeitskreis Fremde in der Stadt Willich wegen der Integrationsarbeit eine weitere Stelle beantragt habe. Sie wollte dezentrale Strukturen beibehalten, weil kleinere Unterbringungseinheiten in der Nachbarschaft beliebter seien und etwa an der Kochstraße schon funktionierten. Die Unterbringung in Schiefbahn ist für sie vor dem Hintergrund zu sehen, dass in dem Ortsteil bisher wenige Flüchtlinge leben.