Vorfall in Willich-Anrath Polizei ertappt Apotheken-Einbrecher beim Griff in die Kasse

Willich · Bei einem Einbruch in eine Apotheke an der Jakob-Krebs-Straße in Willich-Anrath ist der Täter auf frischer Tat ertappt worden: Ein zufällig vorbeikommendes Streifenteam hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Einbruch in die Apotheke beobachtet und den Einbrecher beim Griff in die Kasse erwischt.

25.09.2023, 16:57 Uhr

Der Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten die Einsatzkräfte den Mann um kurz vor 2 Uhr dabei, wie er die Tür zu der Apotheke an der Jakob-Krebs-Straße aufhebelte. Sie folgten ihm in die Apotheke und konnten ihn stellen, nachdem er gerade in die Kasse gegriffen und einen dreistelligen Eurobetrag entwendet hatte. Der 35-Jährige aus Geldern musste die Beamten zur Wache begleiten. Nach Feststellung von Personalien und Wohnsitz durfte er in den Morgenstunden wieder gehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(biro)