Planungsausschuss in Willich Sanierung des Konrad-Adenauer-Parks nimmt nächste Stufe

Die Politiker hatten viele Fragen. Christoph Tepper (CDU) fand das Konzept eine „gute und ökologische Lösung“ für ein bisheriges Ärgernis, wollte aber wissen, was mit den historischen Grabsteinen im Park geschehen werde. Diese würden an den bestehenden Plätzen freigestellt und dann wieder besser sichtbar. Der Katharina-Esser-Stein werde möglicherweise versetzt, so Schwieren. Karl-Heinz Koch (FDP) vermisste unter andrem eine Darstellung der Anbindung an das neue Baugebiet „Katharinen-Höfe“, das als „grüner Finger“ bezeichnet wird. Dieser sei den Planern als Vorgabe gemacht worden, sei nur noch nicht in der Planung sichtbar, so Schwieren. Detailfragen vor allem der Grünen, aber auch anderer Fraktionsvertreter beschäftigten sich mit Anzahl und Größe der Baumpflanzungen. Summarisch meinte Schwieren, dass es zahlreiche Nachpflanzungen geben werde – zum Ausgleich der in der Vergangenheit gefällten Bäume und darüber hinaus.