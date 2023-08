Sattel angezündet? Pedelec geht in Flammen auf

Ein an den Fahrradständern der Donkkampfbahn in Willich-Anrath abgestelltes Pedelec ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Möglicherweise wurde es angezündet.

30.08.2023, 12:40 Uhr

Die Feuerwehr griff schnell ein, das Pedelec ist aber ein Totalschaden (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Der Vorfall ereignete sich zwischen 19 und 19.30 Uhr. Die Besitzerin hatte das Rad dort abgestellt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wenig später erhielt die Feuerwehr die Nachricht, dass am Sportplatz ein Pedelec brennt. Laut Polizei sei nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen, dass das Rad im Sattelbereich angezündet wurde. Der Brand führte zum Totalschaden, obwohl die Feuerwehr schnell eingriff. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer am Montagabend zwischen 19 und 19.30 Uhr an der Donkkampfbahn im Bereich der Fahrradständer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)