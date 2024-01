Was in Willich 2024 geplant ist Pakusch will Stadtverwaltung modernisieren

Wie sehr Willichs Bürgermeister Christian Pakusch bereits auf das Jahr 2024 brennt, zeigt sich schon daran, dass er mitten im Urlaub bereit ist, sich Zeit für ein Gespräch zu nehmen. „Ich muss sagen: Die letzten Wochen 2023 waren hart. Krankheitsbedingt zeitweise drei Dezernate zu führen, dazu all der Haushaltsstress, ich war wirklich am Limit. Aber ich konnte im Urlaub gut abschalten, bin viel gelaufen und nähere mich da sogar meinen Bestzeiten. Dieses Tempo will ich in 2024 mitnehmen“, fasst er zusammen.