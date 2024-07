Bürgerservice in Willich Pakusch empfängt Preisträger der Online-Befragung

Für die Stadt waren die Ergebnisse der Befragung durchaus wichtig, um ihre zukünftigen Auftritte gut planen zu können. Entsprechend lobten die Verantwortlichen auch Preise aus, die nun an drei der insgesamt fünf ausgelosten Gewinner übergeben würden. Zwei der Gewinner waren leider verhindert und konnten ihren Preis in der Folge nicht in Empfang nehmen. So empfing Bürgermeister Christian Pakusch die drei verbleibenden Sieger im Schloss Neersen und übergab ihnen die zuvor ausgelobten Einkaufsgutscheine. Auch nutzte er die Gelegenheit, sich auch noch einmal persönlich für die Teilnahme an der Umfrage zu bedanken. Die Gäste erwiderten den Dank und gaben an, durchaus motiviert teilgenommen zu haben. „Wenn man so eine Chance nicht nutzt, seine Meinung einzubringen, verändert sich ja auch nix“, fasste Daniela Scheich zusammen, warum sie selbst teilgenommen habe.