Karneval in Willich Nikola ist neuer Sitzungspräsident der KG Edelweiss

Zum neuen Sitzungspräsidenten und damit Nachfolger des betrauerten Ex-Sitzungspräsidenten wählten sie wenig überraschend eben jenen Nikola, der auch schon in diesem Jahr so bravourös in die Bresche gesprungen war. Die Freude, dass der auch als Ratsherr in Willich bekannte neue Sitzungspräsident diese Aufgabe auch übernimmt, war dementsprechend groß.