Stadtarchiv offiziell eröffnet Willichs neues Gedächtnis

„Ich frage bei Führungen für Schülerklassen immer, wer in Willich geboren wurde – neulich hatte ich erstmals den Fall, dass sich kein einziger meldete“ – diese Bemerkung von Stadtarchivar Udo Holzenthal zeigt, wie wichtig dieser Termin ist: Am Donnerstagabend wurde das neue Stadtarchiv in der früheren Seitenkapelle der Zeltkirche am St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn offiziell eröffnet.