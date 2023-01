Traditionsgaststätte in Schiefbahn Neuer Pächter für „Hubertuseck“ gesucht

Dass ihm der Abschied nicht leicht fällt, ist Georg Clemens anzusehen. „Hier steckt Herzblut drin“, sagt Clemens und blickt sich ein wenig wehmütig im „Hubertuseck“ um. Die Schiefbahner Gaststätte, deren Pächter er seit knapp fünf Jahren ist, ist ihm ein Zuhause geworden. Doch am 14. Juli ist Schluss. Der 62-Jährige hat seinen fünfjährigen Pachtvertrag schweren Herzens gekündigt. Gesundheitliche Gründe zwingen ihn dazu. Dass es einmal so kommen würde, hätte der Erkelenzer nicht gedacht. „Ich wollte länger als fünf Jahre in Schiefbahn bleiben“, sagt er.