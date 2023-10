„Aufbruch, Umbruch, kein Zusammenbruch“ Neuer Kurs für Eltern von pubertierenden Teenagern in Willich

Die Pubertät ist eine schwierige Zeit für Teenager, insbesondere aber auch ihre Eltern. Die Veränderungen des eigenen Kindes, die Art, wie sich der Umgang mit den eigenen Eltern wandelt und oft in Rebellion und Respektlosigkeit umschlägt, irritiert viele Erwachsene. Sie empfinden es oft als einen Rückschritt in der Beziehung zueinander und empfinden Hilflosigkeit. Die Folge sind Konflikte und Streitigkeiten in der Familie, denen der Kinderschutzbund und das Begegnungszentrum Krumm seit Jahren mit Veranstaltungen zu diesem Thema entgegen wirken wollen. In diesem Jahr nun wird auch das Familiengrundschulzentrum Mühlenfeld in die Kooperation aufgenommen.