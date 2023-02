Neuer Jungschützenzug „Jetz kütt et“ Nachwuchs für die Sebastianus-Schützen in Schiefbahn

Die Jugendarbeit musste in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie etwas hintenanstehen – umso mehr freute es die Versammlung der Jungschützen, dass die Bemühungen aus dem vergangenen Jahr weiter intensiviert werden und neue Veranstaltungen geplant sind, wie etwa eine betreute Tellschützenfahrt oder ein Kickerturnier. Ebenso freuen sich die Jungschützen darauf, wieder einen „Tanz in den Mai“ am 30. April auf der Schießanlage der Bruderschaft am Bolzplatzweg zu veranstalten. Der Kartenvorverkauf wird derzeit vorbereitet, der Termin demnächst über die sozialen Medien bekannt gegeben. Bei der Versammlung gab es noch einmal Beifall für die Ergebnisse der Gesamt-Mitgliederversammlung. Die Bruderschaft hat bekanntlich entschieden, die Aktivitäten am Schützenfest-Freitag deutlich auszubauen – mit dem Antreten und der Musikpräsentation auf dem Hubertusplatz sowie der Party „Schiefbahn rockt“ im Festzelt am Jahnplatz. Auch die weiteren Veränderungen – Schützenmesse am Samstag im Hof des Hubertusstiftes, Vogelschuss schon am Montag an einem mobilen Schießstand am Festzelt sowie Festumzug und Großer Zapfenstreich – wurden von den Jungschützen gelobt. Außerdem standen Wahlen auf der Tagesordnung. Tobias Marx bleibt 2. Jungschützenmeister, Tobias Küsters ist neuer Schriftführer, Fabian Mankertz bleibt Tellschützen-Betreuer. Niklas Gawenda wurde als Beisitzer wiedergewählt, neu in dieser Funktion ist zudem Alexander Herbig.