Im Schlosspark in Willich-Neersen Neue „Sport im Park“-Kurse starten nach den Ferien

Yoga-Kurse Jeweils ein Kurs im Eltern-Kind-Yoga und im Yoga beginnen am 22. August. Die Eltern-Kind-Gruppe trainiert bis zum 19. September donnerstags von 17 bis 18 Uhr, die Yoga-Gruppe bis zum 19. September donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Wer sich für Augen-Yoga interessiert, sollte sich den 25. August vormerken: Trainiert wird an drei Sonntagen, bis zum 8. September, jeweils von 12 bis 13 Uhr. Außer speziellen Augen-Übungen sollen auch Übungen gegen Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen gemacht werden. Faszien-Yoga, eine Kombination aus Dehnen und Bewegen, gehört ebenfalls zum Kursangebot: Beginn ist am 3. September, trainiert wird bis zum 17. September dienstags von 16 bis 17 Uhr.