Neue Beigeordnete in Willich Sarah Bünstorf erhält viel Unterstützung

Die Reihe der Gratulanten, die Sarah Bünstorf ihren Glückwunsch aussprachen, war lang und ging durch alle Fraktionen. Es war spürbar: Die Freude über die neue Beigeordnete, die im April Brigitte Schwerdtfeger, die in den Ruhestand geht, beerben wird, ist groß. Dass die Unterstützung so breit ausfällt, ist heute beileibe keine Selbstverständlichkeit, zumal Bünstorf noch in der vergangenen Legislatur für die SPD selbst im Rat gesessen hatte. Dass auch bei anderen Fraktionen offenkundig keinerlei Ressentiments vorliegen, spricht für die Arbeit der geborenen Münsterländerin.