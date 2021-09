Fontanestraße und Roeddersfeld : Willicher fürchten Probleme mit Verkehr durch Baugebiete

Das geplante Baugebiet „Fontanestraße“. Ganz rechts im Bild ist der Anschluss an den geplanten Kreisverkehr an der Korschenbroicher Straße zu sehen. Eine weitere Erschließung erfolgt über die Jakob-Germes-Straße. Foto: Stadt Willich

Schiefbahn/Willich An der Fontanestraße in Schiefbahn und der Kempener Straße in Willich sollen insgesamt mehr als 400 Wohneinheiten entstehen. Die Politik macht sich Sorgen um Verkehrsprobleme.