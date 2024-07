Brauchtum in Willich Neersener Sebastianer feiern mit König Kevin Esser

Kein Schützenfest ohne Auszeichnungen: Sandra Klein wurde mit dem Silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet, der Hohe Bruderschaftsorden ging an Jan Hellwig. Wie kann aber auch sowas machen? Das musste Konsequenzen haben: Willi Faßbender stand am Freitag im Freizeitlook an der Straße – den Weg zum Friedhof in der Schützenuniform hatte er sich erspart. Die Quittung kam am Sonntag: Da bekam er das Zugschwein verliehen. Und es geschah noch etwas, was sehr selten vorkommt: Mit Robert Vollberg und Rudolf (Rudi) Minkenberg wurden gleich zwei Schützen mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.