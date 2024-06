Kultur in Willich Schlossfestspiele begrüßen bereits 10.000. Besucherin

Als Open-Air-Veranstaltung, zumindest bei den meisten Aufführungen, sind die Schlossfestspiele durchaus abhängig von der Witterung. Diese war in diesem Frühsommer seit der ersten Aufführung am 2. Juni alles andere als gut. Entsprechend liegen die Zuschauerzahlen etwas unter dem erhofften und durchaus auch kalkulierten Plan. „Wir hatten lange keinen so schlechten Juni, was das Wetter angeht. Das wirft uns natürlich weit zurück. Trotzdem bin ich insgesamt zufrieden, wir haben tolle Stücke, eine wunderbare Besetzung und der Besuch bei den Innenveranstaltungen, die zu gut 95 Prozent ausgebucht sind, zeigt, dass die Menschen das auch honorieren“, sagt der Intendant der Festspiele, Jan Bodinus.