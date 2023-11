Willicher bei Wettbewerb der Friseure Vom Flüchtling zum Top-Azubi der Region

Es war der erste Wettbewerb in seinem noch jungen Berufsleben – und dabei hat er gleich einen großen Teil seiner teils Meister-Konkurrenz hinter sich gelassen: Naigervan Ibrahim (Spitzname Nijo), Friseur-Azubi in der Willicher „Kiso Hairlounge“, hat bei dem Handwerks-Wettbewerb „Goldener Kamm von Nordwestdeutschland“ in Gütersloh gleich drei Preise eingeheimst. Der 21-Jährige belegte im Oktober im Wettbewerb „Jugend frisiert“ (Herren) den zweiten Platz im Herrenfach im dritten Lehrjahr. Dazu holte er in der nordwestdeutschen Meisterschaft im Herrenfach (Trendhaarschnitt und Umstyling des Trendhaarschnitts am Modell) teils gegen ausgebildete Friseurgesellen und selbstständige Friseurmeister den dritten Platz sowie im Sonderwettbewerb „kreatives Bartstyling am Modell“ den zweiten Platz.