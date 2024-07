„Schlicht und ergreifend falsch“ Nachtwey weist Vorwürfe zurück

Mit deutlichen Worten hat Willichs Erster und Technischer Beigeordneter Gregor Nachtwey auf den in dem Artikel „Stadt fordert von Anwohnern Teile der Gärten zurück“ im Zusammenhang mit Grundstücken an der Fadheiderstraße in Anrath (es geht um den Rückbau von Gärten, deren hintere Teilflächen der Stadt Willich gehören und verpachtet waren) erhobenen Vorwurf reagiert, die Stadt habe beim seinerzeitigen Ankauf „das laut dem Willicher Ortslandwirt bestehende Vorkaufsrecht der Landwirte“ umgangen. Das hatte der Ortslandwirt Kostenpflichtiger Inhalt im Bericht unserer Redaktion zu diesem Thema in der Ausgabe von Donnerstag, 4. Juli, geäußert.