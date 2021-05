Willicher Stadtverwaltung : Nachtwey folgt auf Kerbusch als Erster Beigeordneter in Willich

Willy Kerbusch (l.) geht in den Ruhestand, Gregor Nachtwey (M.) tritt seine Nachfolge an und freute sich über Blumen von Christian Pakusch. Foto: Marc Schütz

Willich Willichs Kämmerer und Erster Beigeordneter Willy Kerbusch verabschiedet sich in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger als Erster Beigeordneter wählte der Stadtrat einstimmig den Technischen Beigeordneten Gregor Nachtwey.

„Eine Ära geht zu Ende“ – dieser Satz war in Willich in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören. Die Technische Beigeordnete Martina Stall, Bürgermeister Josef Heyes und SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd-Dieter Röhrscheid verabschiedeten sich nach Jahrzehnten in den Ruhestand. Diesmal ist es Willichs Kämmerer und Erster Beigeordneter Willy Kerbusch, der diese Ämter aufgibt und sich so allmählich „zur Ruhe setzt“, wenngleich er der Stadt noch als Geschäftsführer der städtischen Grundstücksgesellschaft erhalten bleibt. Das freut Bürgermeister Christian Pakusch (CDU), wie er in der Stadtratssitzung betonte, in der sich Kerbusch von den Politikern verabschiedete. Eine würdige Feier soll es geben, wenn die Corona-Pandemie es wieder zulässt.