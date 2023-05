Nachruf Wolfgang Brock ist gestorben

Willich · Am Dienstagabend, 9. Mai, ist Wolfgang Brock im Kreise seiner Familie nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Der ehemalige Lehrer an den ehemaligen Hauptschulen in Neersen und Anrath war weit über die Stadtgrenzen Willichs bekannt.

11.05.2023, 10:07 Uhr

Wolfgang Brock bei seinem letzte öffentlichen Auftritt beim Deutsch-Lettischen Partnerschaftsforum. Foto: Norbert Prümen

Als nebenberuflicher Kirchenmusiker leitete er die Chöre des Christlichen Chorvereins Neersen (Laudate, Marienkäfer und Praising Voices) und den Kirchenchor der Gemeinde St. Marien in Viersen-Hamm. Darüber hinaus war er sozial engagiert. Von 1976 bis 1990 organisierte er Ferienfreizeiten für Kinder im Ferienwerk Neersen, welches er mitgründete. Jahr für Jahr reisten bis zu 100 Kinder in den Sommerferien für drei Wochen in große Ferienlager. Politisch engagierte sich Brock als Vertreter der Schulen im Jugendhilfeausschuss der Stadt Willich und zuletzt im Seniorenbeirat. In seinem Beruf als Lehrer engagierte er sich besonders für das Thema Integration und Inklusion. Er war einer der ersten Lehrer in der Stadt Willich, die inklusiv unterrichteten. Zudem lag ihm die Völkerverständigung am Herzen. Er gründete den Deutsch-Lettischen Freundeskreis und trieb die heutige Städtepartnerschaft zwischen der lettischen Stadt Smiltene und der Stadt Willich voran. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der 70-Jährige beim Deutsch-Lettischen Partnerschaftsforum vom 12. bis 16. April dieses Jahres. Wolfgang Brock hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und sieben Enkel. Foto: Norbert Prümen

(RP)