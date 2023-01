Nachhaltigkeit an der VHS An die Welt von Morgen denken

Mit dem Kurs werden die wichtigsten Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung aufgegriffen, für eine Lebensführung ohne Zerstörung der Lebensgrundlagen. Was sich kompliziert anhört, ist in der Praxis leicht verständlich, wie Kursleiter Mike Fasolo beim ersten Termin deutlich machte. Fünf Themenfelder werden beleuchtet. Das Besondere: Zu jedem sollen sich die Teilnehmenden ein persönliches Ziel setzen. Damit dies nicht endet wie Silvestervorsätze, die meist spätestens in der zweiten Januarhälfte verpufft sind, gibt der Kurs Unterstützung.