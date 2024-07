Kultur in Willich Auch nach den Festspielen bleibt Kultur Trumpf

Die Wahrnehmung von Kulturangeboten in Willich wird oft von den Schlossfestspielen Neersen, mit leichter Abstufung noch dem Kunstverein, dominiert. Diese Wertschätzung ist sicher auf der einen Seite gerechtfertigt. Auf der anderen allerdings tut sie vielen anderen Kunstschaffenden sowohl auf Seite der Künstler, als auch der Organisationsseite, Unrecht. So beginnt in Willich in der kommenden Woche am Montag, 5. August, der Vorverkauf für die restlichen Events, die in der Stadt 2024 noch organisiert werden. Wir präsentieren eine Übersicht.