Nabu lädt zur Batnight ein Im Neersener Schlosspark leben sieben Fledermausarten

Die Batnight in Willich beginnt mit einer kurzen Power-Point-Präsentation für Erwachsene und Kinder ab dem Grundschulalter. Dabei soll allgemeines Wissen über Fledermäuse vermittelt werden, und die Teilnehmer können Fragen stellen. Die Nabu-Experten zeigen Fledermauskästen und erläutern, wie und wo sie am besten angebracht werden. Anschließend macht sich die Gruppe mit einem Fledermausdetektor auf die Suche nach Fledermäusen im Schlosspark. Die Tiere werden etwa 20 Minuten nach Sonnenuntergang aktiv. Der ist an diesem Tag um 20.25 Uhr. Wenn sie in der Dämmerung fliegen, seien sie am besten zu sehen, erläutert Monica Sandrock. Die Teilnehmer können dafür eine lichtschwache Taschenlampe mitbringen.