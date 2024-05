Autobahn 44 in Willich-Münchheide Liegt eine Bombe unter der Auffahrt zur A44?

Sollten sich also Anomalien zeigen und eine Ausgrabung nötig sein, könnte die Stelle länger gesperrt bleiben. Die finale Unterscheidung könne auch nur so vorgenommen werden. „Wir können über das Erdmagnetfeld nicht feststellen, ob es eine Bombe ist, oder andere metallische Objekte wie Fundamente mit Bewehrungsstahl, Leitungen oder Schrott“, so die Sprecherin. Autofahrer sehen also womöglich einer längeren Sperrung der Auffahrt entgegen.