„Willi Wisch“ Frühjahrsputz in Willich am 23. März

Beginn ist jeweils um 9 Uhr. Dabei treffen sich die Sammler in Neersen an der Niersplank, an der neuen Feuerwache an der Virmondstraße 115 und auf dem Minoritenpaltz. In Anrath treffen sich die Sammler an der Schottelstraße, ebenfalls an der Feuerwehr und auf dem Martinsplatz. In Schiefbahn geht es am Fernsehturm, auf dem Hubertusplatz und am St.-Bernhard-Gymnasium los. Und in Willich sind es mit den Startpunkten Schützenplatz, McDonald’s, Freizeitzentrum und dem Parkplatz Hülsdonk-/Jupiterstraße sogar gleich vier Ausgangspunkte für die ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler.