Kostenpflichtiger Inhalt: Diesmal Probleme in Anrath : Müllabfuhr durch Firma Pre Zero funktioniert immer noch nicht richtig

Wie zu Jahresbeginn in Willich (Archivfoto) blieben diesmal Restmülltonnen in Anrath stehen. Foto: Marco Büren

Willich Die Probleme mit dem neu für Willich tätigen Entsorgungsunternehmen Pre Zero halten an. Diesmal blieben viele Tonnen in Anrath stehen.