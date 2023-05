Mitfahrgelegenheiten in Willich Pilotprojekt „Mitfahrbänke“ soll starten

Die ersten Mitfahrbänke sollen zentral und strategisch so platziert werden, dass möglichst viele Bürger das Angebot wahrnehmen und spontane Fahrgemeinschaften entstehen können. „Dezentrale und außerhalb gelegene Regionen sind zwar ebenso für die Errichtung von Mitfahrbänken geeignet, allerdings der falsche Ansatz, um das System „Mitfahrbank“ erfolgreich und bekannt zu machen“, erklärt Maaßen. Stattdessen soll die Ausweitung des Angebots in dezentrale Räume erst erfolgen, wenn die Mitfahrbänke in Willich bei vielen Bürgern bereits bekannt sind und gut angenommen werden.