Gemeindejubiläum in Willich Emmaus-Gemeinde feiert mit viel Musik

25 Jahre ist es her, als sich die damaligen evangelischen Gemeinden in Willich, Schiefbahn und Neersen zu einer Gemeinde zusammenschlossen. Die evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Willich entstand. Das Jubiläum wird nun am Sonntag, 27. August, mit einem großen Gemeindefest rund um die Auferstehungskirche an der Krusestraße 20 in Willich gefeiert. Bereits im Herbst vergangenen Jahres ist das insgesamt 15-köpfige Organisationsteam aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden mit den Vorbereitungen gestartet. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern – Gemeinsam glauben“ beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem Mittendrin-Gottesdienst.