Wirtschaft im Kreis Viersen Ministerin Neubaur besucht Unternehmen in Willich

„Die nachhaltige Transformation der Kunststoffindustrie ist von entscheidender Bedeutung für den Schutz unserer Umwelt und die Sicherung einer lebenswerten Zukunft. Ein Systemwechsel hin zu erneuerbarem Kohlenstoff – also recycelt, CO 2 - und bio-basiert – kann und wird der Schlüssel zu einem nachhaltigeren Einsatz von Kunststoffen in der Zukunft sein und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche sichern”, sagte Neubaur nach der Besichtigung.