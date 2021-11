Stadtverwaltung Willich : Martina Raymans kümmert sich um Stadt-Immobilien

Willich Die Architektin wird im Februar neue Leiterin des Willicher Geschäftsbereichs „Objekt und Wohnungsbau“. Dieser ist für Neubau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen, Gebäudemanagement und die Bewirtschaftung des städtischen Mietwohnungsbestandes zuständig.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagte Martina Raymans, die auf den Schlossstufen von Bürgermeister Christian Pakusch, dem Ersten und Technischen Beigeordneten Gregor Nachtwey und dem Personaldezernenten Raimund Berg begrüßt wurde, ihr Büro aber künftig bei ihrem Team in der Anrather „Pepperdues“, also im alten Anrather Rathaus haben wird.

Der Geschäftsbereich OWB in der Willicher Stadtverwaltung beschäftigt sich als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Schwerpunkt mit der Beratung, Planung und Durchführung von Neubau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen, Gebäudemanagement und der Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Mietwohnungsbestandes. Die inzwischen in Krefeld wohnende, künftige Chefin des Bereichs OWB, Martina Raymans, hatte nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht, danach an der Fachhochschule Nürnberg ihren Abschluss als Diplom-lngenieurin Architektur erlangt und danach unter anderem als Architektin, Bau- und Projektleiterin in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, zuletzt als Projektleiterin bei einer Duisburger Wohnungsbaugesellschaft, die Tochterfirma der Stadt Duisburg ist – „Verwaltung“ ist somit für die 1966 geborene, verheiratete Architektin kein wirkliches Neuland.