Herz-Projekt eines Willichers Wandern und joggen für die Willicher Tafel

„Für dieses Herz-Projekt habe ich die Willicher Tafel ausgesucht, weil durch die anherrschende Inflation als auch durch den Krieg in der Ukraine immer mehr Menschen auf den Dienst der Tafeln in Deutschland zurückgreifen müssen und die Tafeln dazu mehr Unterstützung benötigen“, erklärt der Spendenwanderer den Hintergrund. Seine Idee hat er dem Vorsitzenden der Tafel Willich, Andreas Stumpf, und der Schriftführerin Christine Nohl-Weiler bei einem Besuch in den Räumen der Tafel auf den Fellerhöfen vorgestellt. Sie rechnen damit, dass der Hilfebedarf in diesem Jahr noch weiter anwachsen wird. Der Verein hat auch einen großen Wunsch: Die Tafel Willich sucht dringend größere Räumlichkeiten im gesamten Willicher Stadtgebiet, um die tägliche Lebensmittel-Sortierung einfacher zu machen.