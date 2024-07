15-Jähriger aus Willich braucht dringend Stammzellspende Star-Trainer Marco Rose unterstützt Aktion für erkrankten Niklas

Der Sportplatz steht dabei an diesem Tag ganz im Zeichen von Niklas, denn an den anderen Plätzen laufen Kinder aus der Ganztagsbetreuung Runden. Es ist ein Spendenlauf zu Gunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die nicht nur mögliche Stammzellspender sucht, sondern auch Geldspenden für die Neuaufnahme von möglichen Spendern sammelt. „Wir sind für Niklas gelaufen und ich möchte einfach, dass er wieder gesund wird und leben kann. Dafür bin ich gelaufen“, erzählt die zehn Jahre alte Marie, und der ebenfalls zehnjährige Vincent ergänzt: „Mir tut Niklas leid, und wenn ich mich in ihn hineinfühle, geht es mir schlecht. Ich will, dass er noch viel erleben kann, und dafür wollen wir Geld sammeln.“