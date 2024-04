Marc-Thorben Bühring verlässt Willicher Stadtmarketing „Am meisten fehlen werden mir die Menschen“

Wenn ein städtischer Mitarbeiter nach nur dreieinhalb Jahren Schaffens emotional, beinahe schon mit Tränen in den Augen, verabschiedet wird, dann spricht das fraglos Bände. So geschehen jüngst im Falle von Marc-Thorben Bühring bei der Jahreshauptversammlung der Werbegemeinschaft Schiefbahn. Der 36-Jährige wurde dabei nicht nur von Bürgermeister Christian Pakusch (CDU), sondern auch vom Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Rainer Höppner, mit weit mehr als warmen Worten bedacht. „Das war schon wirklich schön und emotional“, sagt Bühring. Er hinterlasse durchaus Freunde in Willich.