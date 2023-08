Vorfall in Willich Mann ohne Führerschein Handschellen angelegt

Ein Zeuge hatte einen ihm bekannten Mann am Steuer eines Autos beobachtet. Der Mann besitze keinen Führerschein, so der Zeuge. „Genau das überprüften die Einsatzkräfte. Es stellte sich heraus, dass der 39-jährige Willicher nicht nur keinen Führschein hatte, sondern dass er auch möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war“, so eine Polizeisprecherin. Denn ein Vortest ergab ein positives Ergebnis.