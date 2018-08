Willich: Mann erstochen - Täter stellt sich

59-Jähriger in Wohnung in Willich erstochen

Willich-Schiefbahn Ein 59 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Freitag schwer verletzt worden. Der Willicher konnte noch den Notruf wählen, ist danach jedoch gestorben. Der mutmaßliche Täter hat sich der Polizei gestellt.

Am Freitagmorgen um kurz vor 3 Uhr rief der 59-Jährige die Feuerwehr Viersen an. Er berichtete, dass er überfallen worden sei und verletzt im Keller seines Hauses am Gänsepfad liegen würde.