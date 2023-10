Unfall in Anrath Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten in Spezialklinik

Anrath · In Anrath hat sich ein Mann am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

18.10.2023, 17:43 Uhr

Ein Rettungshubschrauber aus Köln brachte den schwer verletzten Mann in eine Spezialklinik (Symbolbild). Foto: Stadt Monheim/Feuerwehr

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte sich der Mann bei Arbeiten im häuslichen Umfeld an der Fadheider Straße schwere Verbrennungen zugezogen. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen, um für die Landung von Rettungshubschrauber Christoph 3 aus Köln die Umgebung vorzubereiten. Kurzfristig wurden Straßen gesperrt, nach dem Abflug des Hubschraubers aber wieder freigegeben, so die Polizei.

(biro)