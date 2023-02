Malerin in Willich Bilderverkauf bringt 2000 Euro für krebskranke Kinder

Vor Weihnachten hatte die Malerin Renate Diekmann in ihrem Willicher „p19 – Kunstraum“ eigene Bilder verkauft. Ihr Ziel: „Ich brauchte Platz im Haus und wollte den Reinerlös für einen guten Zweck spenden“, sagt sie. So kamen 2000 Euro zusammen, die sie an den „Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld“ spendete. Bei der Spendenübergabe im Elternhaus des Fördervereins, der „Villa Sonnenschein“, zeigte ihr Beiratsmitglied Cindy Loskyll die Räume, in denen Eltern wohnen können, während ihr Kind zur Chemotherapie im Helios-Klinikum Krefeld liegt. Außerdem erklärte sie andere Arbeitsfelder des Vereins – wie die finanzielle Unterstützung der Familien, wenn die Krankheit des Kindes sich auch auf dem Konto bemerkbar macht. Außerdem finanziert der Förderverein etwa Krebs-Forschungsprojekte, um Therapien zu optimieren, oder Typisierungsaktionen zur Gewinnung neuer Stammzellenspender.