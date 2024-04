Polizei wertet Kameras aus Mädchen in Willicher Schwimmbad von Jugendlichen begrapscht

Die Polizei hofft nun, dass sich aus den Aufnahmen von Überwachungskameras Hinweise auf die Jugendlichen ergeben. Es werde geprüft, ob Aufnahmen den Vorfall zeigten, sagte ein Polizeisprecher dazu am Dienstag. Laut Badleiter Philipp Bauknecht ist zwar nicht das gesamte Schwimmbadgelände videoüberwacht, doch dort, wo es um die Sicherheit gehe, gebe es Kameras. Diese befinden sich beispielsweise am Rutschen-Eingang, aber auch im Foyer und im Bereich der Spinde, um im Fall eines Diebstahls aus einem Spind den Täter ermitteln zu können. Die Becken selbst würden durch das Personal des Bades überwacht, so Bauknecht.