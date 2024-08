Vorfälle in Willich Mädchen im Freibad im Intimbereich angefasst – Verdächtiger in U-Haft

Willich · Mehrere Jugendliche gaben am Montag an, dass sie im Schwimmbecken unsittlich berührt wurden. Einer der beiden Tatverdächtigen sitzt in Untersuchungshaft.

13.08.2024 , 16:25 Uhr

Die Polizei wurde am Montag zweimal zum Willicher Bad gerufen. Foto: Norbert Prümen

Zweimal sind Einsatzkräfte der Polizei am Montagnachmittag zum Schwimmbad De Bütt gerufen worden, nachdem Mädchen gemeldet hatten, sie seien im Schwimmbecken im Intimbereich angefasst worden. Nach Angaben der Polizei ist ein 20 Jahre alter Albaner noch am Montag vorläufig festgenommen worden. Am Dienstagmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft anordnete. Wie die Polizei berichtete, hatten im ersten Fall gegen 16 Uhr am Montag zwei 15-Jährige aus Krefeld angegeben, dass sie von dem 20-Jährigen unsittlich angefasst wurden. Der Tatverdächtige berührte der Polizei zufolge eines der Mädchen zunächst im Intimbereich oberhalb der Badehose. Die Jugendliche habe ihn daraufhin sofort weggestoßen. Er habe sich anschließend zu der 15-jährigen Freundin gedreht und ihr an beide Brüste gefasst. Die beiden Jugendlichen informierten, so die Polizei weiter, eine Aufsichtsperson, die den 20-Jährigen unmittelbar kontaktierte. Schwimmbadpersonal habe ihn festgehalten, bis die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen. Gegen 17.30 Uhr folgte der zweite Polizeieinsatz: Eine 13-jährige Grevenbroicherin gab an, dass sie im Wasserbecken zweimal im Intimbereich oberhalb der Badesachen angefasst wurde. Sie sei erst von einem Versehen ausgegangen, berichtete die Polizei. Als sie die zweite Berührung gespürt habe, habe sie noch gesehen, wie ein Arm weggezogen worden sei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme habe sie „einen vorbeigehenden 43-jährigen Ägypter aus Viersen“ als Tatverdächtigen wiedererkannt. Dieser bestritt der Polizei zufolge die Vorwürfe und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vor Ort entlassen. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei an.

(naf)