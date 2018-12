Unfall an Autobahnabfahrt : Lkw-Fahrer erleidet in Willich am Steuer wohl Herzinfarkt

Lkw-Fahrer erleidet in Willich am Steuer wohl Herzinfarkt

Unfall an Autobahnabfahrt

Der Kranwagen der Feuerwehr und ein Abschleppwagen an der Unfallstelle angekommen. Foto: Günter Jungmann

Willich Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag hinter dem Steuer zusammengesackt, der Lkw fuhr auf ein Auto auf und schob es in Willich über eine Kreuzung.

Der Lkw-Fahrer aus Hamm (62) war am Freitagnachmittag auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Willich unterwegs, als der Lastwagen an der Ecke Kempener Straße vor einer roten Ampel auf einen Pkw fuhr. Zeugen sagten der Polizei später, der Lkw-Fahrer sei hinter dem Steuer zusammengesackt - vermutlich wegen eines internistischen Notfalls.