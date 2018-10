"Willich live" mit zehn Bands am 20. Oktober 2018

„Willich live“ : Zehn Bands in zehn Gaststätten

Willich „Willich live“ heißt die Nacht der Bands in der Innenstadt, die am kommenden Samstag, 20. Oktober, in Willich stattfindet. Mit nur einem Ticket, das bereits jetzt im Vorverkauf für 13 Euro in den teilnehmenden Lokalen erhältlich ist, kann man zehn Bands in zehn Gaststätten besuchen.

Kurzentschlossene können an den Abendkassen aller Spielorte Tickets zum Abendkassenpreis von 16 Euro erwerben.

Mit von der Partie sind die Gaststätte Maaßen, das Gästehaus Rick, die Gaststätte Krücken, das Haus Schiffer, „Op de Eck“, die Pizzeria „Da Franco“, das Haus Grootens, das Bierhaus Alt-Willich, das Tanzbistro Melody und das Café 50. Von rassigen Rockclassics über fetzigen Rock’n’Roll, Reggae, Salsa und Folk bis zum Schlager ist alles dabei. Den Freunden von Oldies und Radiohits kann genauso gut geholfen werden wie den Anhängern des groovigen Soul und Funk, versprechen die Veranstalter.

(msc)