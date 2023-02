„Das schönste Kleinkino, das wir jemals gesehen haben“ Neues Kino in Willich erfolgreich eröffnet

Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber am Freitagabend herrschte Einigkeit: Das neue Willicher Kino an der Kreuzstraße, das auch für Kleinkunst genutzt werden soll, ist ein rundum gelungenes Projekt. Die Einrichtung ist leicht nostalgisch mit Anlehnung an Art déco und sehr geschmackvoll, modernste Technik trägt ihren Teil zum ungetrübten Kinogenuss bei. Dass jeder Cent zweimal umgedreht wurde, sieht und hört man nicht. Die Kino-Enthusiasten Manuela und Rüdiger van Gehlen, Bettina und Wolf Günter, Nicole Düser sowie Heike Schlichting und Oliver Brülin hatten im Jahre 2019 mit ihrem Pop-up-Kino an der Bahnstraße die Kinofreunde auf den Geschmack gebracht. Ihr Glück, und das Glück aller, denen ein Lichtspieltheater am Herzen lag, war die Grundstücksgesellschaft Willich in Person von Willy Kerbusch. Der Enthusiasmus sollte auf ihn abfärben – und das Projekt sollte dem erfahrenen Mann richtig Spaß machen.