Entwicklungshilfe aus Willich Leprahilfe und Ulrich-Florin-Stiftung unterstützen Flüchtlingshilfe in Uganda

Und so unterstützt die vom Träger des Bundesverdienstkreuzes gegründete Stiftung nun die Leprahilfe mit 1500 Euro bei einem Projekt, mit dem in einem Flüchtlingslager für Flüchtlinge aus dem Südsudan, gelegen in Uganda, lokal Nahrung angebaut wird. „Unterbringung, Wasserversorgung, Behandlung der Kranken und Ernährung der rund 160.000 Flüchtlinge dort werfen große Probleme auf. Die Comboni-Missionaries haben in dem riesigen Lager eine Versorgungsstelle eingerichtet, um den Flüchtlingen das Überleben zu ermöglichen. Damit sich die Ernährungslage in dem Lager verbessert, bauen sie Mais, Hirse und Gemüse an, zudem möchten sie zur Verbesserung der Versorgung mit Eiweiß kleine Tierhaltungen aufbauen. Geflügel- und Schweinehaltungen sollen so auch die Verwertung von Abfällen ermöglichen“, erläutert Heyes. So können die Menschen in der Region bleiben, was auch die Notwendigkeit weiterer Flucht, auch nach Europa, verringert.