Gebühren in Willich Leichte Gebührensteigerung für Familie Mustermann

Als weiteren Punkt soll die Verwaltung prüfen, ob die Praxis der Zusatzkehrungen am Sonntagmorgen in bestimmten Bereichen noch notwendig ist oder ob die Kosten von jährlich 40.000 Euro (so die Zahl im CDU-Antrag) eingespart werden könnten. Die Verwaltung hatte dazu erläutert, dass diese Zusatzkehrungen bei der Straßenreinigung an den Außenanlagen um die Kirchplätze in Anrath, Willich und Schiefbahn sowie um das Schloss Neersen von 6.30 bis 9 Uhr von einer externen Firma vorgenommen werden. Sie hat für diese Sonderreinigungen im Haushalt 2024 rund 24.600 Euro geplant. Die Sonderreinigungen waren vor mehreren Jahren unter anderem deswegen eingeführt worden, weil rund um die Kirche St. Katharina in Willich sonntagmorgens viele Pizza-Kartons „herumflogen“, die die Kunden einer Pizzeria nicht in die (vorhandenen) Mülleimer entsorgten. Diese Pizzeria existiert aber heute nicht mehr. Kämmerer Raimund Berg fragte direkt, ob er die im CDU-Antrag formulierte Einsparmöglichkeit von 40.000 Euro für die Sanierung des städtischen Haushaltes verwenden könne.