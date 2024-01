Pop-up-Store in Willich Stressreduktion mit Lara Kurtz im Hinzenhaus

Kaum eine Zivilisationskrankheit ist so weit verbreitet wie Stress. Was zu Wirtschaftswunderzeiten noch als eine Art Ehrenmal galt, bis hin zu Magengeschwür und Herzinfarkt, ist heute gemeinhin als echtes Problem anerkannt. Doch wie lässt sich Stress vermeiden? Einerseits natürlich durch weniger Arbeit, mehr Freizeit und das, was als „qualitiy time“ bezeichnet wird. Doch was sollen Menschen tun, deren Belastung sich nicht so leicht reduzieren lässt, weil Job oder Familie nun einmal eine gewisse Belastung fordern?